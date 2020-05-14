شاهد.. السر وراء انقلاب حمد بن جاسم على «ابن موزة» الآن

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انتشرت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول مقتل عدد من أفراد أسرة آل ثاني (الأسرة الحاكمة في قطر) و عدد من أفراد الجيش القطري على يد القوات التركية في قطر.

وكانت الساعات الماضية شهدت ارتفاع التوتر والأحداث على أرض الدوحة بين طرفي الانقلاب القطري، حيث تبادلت القوات التركية إطلاق الأعيرة النارية مع قوات حمد بن جاسم، وفقًا لشهود عيان في قطر.

وتقود موزة والده الأمير تميم بن حمد الانقلاب المضاد ضد عراب الخراب القطري، تحت حماية القوات التركية.

وكانت القوات التركية اعتقلت الأيام الماضية كل من : الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني .

