حارس مدرسة بنات بالطائف يُفشل مخطط سرقة في فترة منع التجول (صور)

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تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من إلقاء القبض على شابين كانا ينويان سرقة إحدى المدارس الثانوية الموجودة بأحد أحياء المحافظة، وذلك بعد تلقي بلاغ من حارس المدرسة.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجانيين دخلا إلى غرفة المعلمات بغرض السرقة وكسرا باب أحد مكاتب المدرسة، إلا أن أحد الساكنين بجوار المدرسة اتصل على الحارس وأخبره بوجود حركة مريبة داخل المدرسة.

وعلى الفور ذهب الحارس إلى المدرسة وشاهد شباك المعمل المطل على الشارع مكسوراً فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة وضبطت الشابين، بعد أن قفزا من سطح مبنى المدرسة للمبنى المجاور.

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وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن حارس المدرسة اشتبه بوجود شخصين داخل مبنى مستأجر للبنات، فأبلغ الجهات الأمنية..، مبيناً أنه لم تسجل أي مفقودات داخل المدرسة.



