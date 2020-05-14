︎ : .

نفذت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة جولات ميدانية؛ قامت من خلالها برصد وضبط عدد من المخالفين لقرار منع التجول داخل الأحياء السكنية، وحررت ضدهم المخالفات المنصوص عليها نظاماً. وأظهر مقطع فيديو نشره “سناب الداخلية”، لحظة قيام رجال الأمن باستيقاف أحد الأشخاص كان يستقل دراجة هوائية واتضح أنه مخالف لقرار المنع، إلى جانب إيقاف عدد من المركبات والتأكد من صحة التصاريح التي يحملها قائدوها؛ وتحرير مخالفات بحق المخالفين منهم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “دوريات الأمن” ترصد مخالفي منع التجول داخل الأحياء السكنية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.