محمد بن راشد: سنجري تغييرات حكومية كبيرة بعد “كورونا”

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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، أنه سيجري تغييرات حكومية لمواجهة المرحلة التي تعقب فيروس كورونا.
وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر “تويتر”: “اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19، سنراجع هيكل الحكومة وحجمها”.
وأضاف: “قد ندمج وزارات. ونغير هيئات. وسنجري تغييرات. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة”.
وشدد بن راشد على أن العالم سيتغير بعد مرحلة الفيروس، قائلاً: “مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله”.
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