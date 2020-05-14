السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص بانفجار شاحنة ملغومة في شرق أفغانستان



كابل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم بانفجار شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة في مدينة غرديز بشرق أفغانستان اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان "وقع انفجار بسيارة ملغومة بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان. ويخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

وأعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي التفجير بعد يومين من مقتل 56 شخصا على الأقل بهجمات في مناطق أخرى من البلاد بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة.

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