

سيئول 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصا.

وتوزعت الحالات المحلية على انتشون (12 حالة) وإقليم كيونغ كي (6) و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليمي كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.

أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصا إلى 969 شخصا.

// انتهى //

09:22ت م

0017



سيئول 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصا.وتوزعت الحالات المحلية على انتشون (12 حالة) وإقليم كيونغ كي (6) و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليمي كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصا إلى 969 شخصا.// انتهى //09:22ت م0017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.