السعودية اليوم / تسجيل 112 وفاة جديدة و4247 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا في البيرو



ليما 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص، وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد - 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 24324 شخصا، وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعاف إضافية.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أمس أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأفاد أن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين، سيتم رفعه في 24 مايو الجاري، مبينا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.

// انتهى //

09:04ت م

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ليما 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2169 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص، وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد - 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 24324 شخصا، وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعاف إضافية.وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أمس أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.وأفاد أن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين، سيتم رفعه في 24 مايو الجاري، مبينا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.// انتهى //09:04ت م0016

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