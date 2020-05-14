السعودية اليوم / البرازيل تصبح سادس أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا



برازيليا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا بالفيروس.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.

وألحقت الجائحة ضررا كبيرا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم، بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلب الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

// انتهى //

08:13ت م

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برازيليا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا بالفيروس.وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.وألحقت الجائحة ضررا كبيرا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم، بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلب الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.// انتهى //08:13ت م0014

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