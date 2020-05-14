السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 172239 إصابة



برلين 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

// انتهى //

08:00ت م

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برلين 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239.كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة.// انتهى //08:00ت م0013

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