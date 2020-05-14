اجتماعي / ضغوط العمل الاستثنائية" دورة تدريبية عن بُعد بتنمية شرق نجران



نجران 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

تنفذ جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران غداً، دورة تدريبية توعوية عن بُعد بعنوان "ضغوط العمل الاستثنائية"، يقدمها الأكاديمي بجامعة نجران الدكتور ناجي بن حسين الشريف، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.

وتتناول الدورة التي تستهدف أفراد المجتمع، التعريف بضغوط العمل، وأنواعها ،ومصادرها ، ومضاعفاتها، والآثار المترتبة عليها، وأفضل الطرق للتكيف معها ، وكيفية التغلب عليها ، وتطبيق عملي.

وتأتي الدورة ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية والتطويرية التي تنفذها الجمعية لأفراد المجتمع.

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07:41ت م

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