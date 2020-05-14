سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان هيئة الصحة العامة في إنجلترا إجازة أول اختبار لفحص الأجسام المضادة لفيروس

وأخبرت عن إعلان الحكومة البريطانية عن تخصيص 600 مليون جنيه إسترليني لمساعدة هيئة الرعاية الصحية في توفير الحماية للعاملين داخل دور رعاية المسنين ومحاربة انتشار مرض كوفيد -19 وذلك على خلفية الانتقادات العديدة التي تلقتها الحكومة بسبب ارتفاع عدد الضحايا والمصابين داخل تلك الدور.

وتناولت تصريح منظمة الصحة العالمية بأن "

ونقلت تقارير تشير إلى أن أكثر من 4.3 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، فيما بلغ عدد الوفيات 295 ألفا و671 على أقل تقدير.

وتابعت صحف بريطانيا جانبا من معاناة المواطنين اليمنيين في صنعاء على يد جماعة الحوثي المتمردة في شهر رمضان الكريم، وسط أوضاع معيشية متردية وخدمات صحية شبه متوقفة وفوق ذلك مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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07:16ت م

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لندن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان هيئة الصحة العامة في إنجلترا إجازة أول اختبار لفحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بـ "الاختراق الكبير" في سبيل فهم طبيعة المناعة ضد الفيروس.وأخبرت عن إعلان الحكومة البريطانية عن تخصيص 600 مليون جنيه إسترليني لمساعدة هيئة الرعاية الصحية في توفير الحماية للعاملين داخل دور رعاية المسنين ومحاربة انتشار مرض كوفيد -19 وذلك على خلفية الانتقادات العديدة التي تلقتها الحكومة بسبب ارتفاع عدد الضحايا والمصابين داخل تلك الدور.وتناولت تصريح منظمة الصحة العالمية بأن " فيروس كورونا المستجد " ربما لن يختفي أبدا، بل قد يصبح فيروس آخر متوطن في المجتمعات مثل فيروس "إتش آي في" وغيره من الفيروسات الخطيرة.ونقلت تقارير تشير إلى أن أكثر من 4.3 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، فيما بلغ عدد الوفيات 295 ألفا و671 على أقل تقدير.وتابعت صحف بريطانيا جانبا من معاناة المواطنين اليمنيين في صنعاء على يد جماعة الحوثي المتمردة في شهر رمضان الكريم، وسط أوضاع معيشية متردية وخدمات صحية شبه متوقفة وفوق ذلك مخاوف من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //07:16ت م0010

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