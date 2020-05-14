شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على نجران حتى ٨ مساءً والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً - بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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