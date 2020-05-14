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عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "فوكس نيوز" عن كارثة كبرى كادت تحدث في مدينة نيويورك الأمريكية، وسببها صاروخ فضائي صيني.

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شاهد .. صاروخ صيني مرعب يكاد يحرق مدينة نيويورك

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وذكر موقع "أرس تكنيكا" المختص بالأخبار التقنية أن الصين أجرت، تجربة على صاروخها الفضائي الجديد Long March 5B من مرحلة واحدة مما دفع حمولته إلى المدار قبل أن تسقط النواة التى تزن 20 طنا فى النهاية في الغلاف الجوي.

ولو عادت بقايا الصاروخ الفضائي الصيني العملاق Long March 5B إلى الغلاف الجوي قبل 15 إلى 20 دقيقة من وقت وصولها الحقيقي يوم الاثنين، لكان هذا الحطام الفضائي قد هطل على مترو الأنفاق الرئيسي وسط مدينة نيويورك، وبالتالي التسبب في خسائر فادحة وأضرار جسيمة، بحسب تقرير الموقع نفسه.