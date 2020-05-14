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عدن - ياسمين التهامي - في أول رد إيراني على إشادة قناة "الجزيرة" باللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بعد عرض قناة "الجزيرة بودكاست" حلقة عنه، .سلطت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية الضوء على الموضوع.

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قناة الجزيرة تثير الجدل بفيديو يمتدح قاسم سليماني .. وإيران ترد

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فتحت عنوان: "إشادة قناة الجزيرة بالقائد الشهيد سليماني تثير حنق قناة العربية"، كتبت الوكالة مقالا جاء فيه: "نشرت قناة الجزيرة على حساب منصتها الجزيرة بودكاست على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن القائد الشهيد سليماني سبقته بالعبارات التالية: لمع نجمه في الحرب الإيرانية العراقية، ثم انطلق بعدها مهندساً لمعظم معارك إيران الخارجية، تاركاً بصماته في أكثر بقاع المنطقة التهاباً: سوريا، اليمن، العراق، وغيرها، وكاد اغتياله أن يشعل حربا عالمية ثالثة، فمن هو قاسم سليماني؟".

وأضافت: "جاء في مقطع الفيديو: أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها.. الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

واعتبرت وكالة فارس، أن الفيديو "اثار حنق قناة العربية التي قالت إن قناة الجزيرة تمجد سليماني وتصفه بالشهيد المجاهد في سبيل الله".

وكانت صورة قاسم سليماني ، المصنف إرهابيا، المستخدمة في فيديو منصة الجزيرة ، قد أثارت جدلا واسعا.



وأشار مغردون إلى أن صورة قاسم سليماني المستخدمة في فيديو قناة الجزيرة سكيتش لصورة التقطت له في مدينة حلب بعد تدميرها في عام 2017 وتهجير أهلها.

وكان اللواء قاسم سليماني، قتل، إلى جانب أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية في العراق) في ضربة أمريكية وجهتها قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير 2020.