شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن أسر 63 عنصرا من مليشيا الانتقالي واغتنام 28 آلية عسكرية وتدمير 12 دبابة و16 مدرعة وعشرات الأطقم في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قوات الجيش اليمني بيانًا، الأربعاء عن عملية محكمة نفذتها ضد مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

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وذكر بيان الجيش أنه نفذ كمين محكم نفذته الأربعاء، استهدف تعزيزات لمليشيات المجلس الانتقالي في ريف زنجار عاصمة محافظة أبين جنوبا.

ونجحت قوات الجيش الوطني، صباح الأربعاء، في تنفيذ كمين هو الأكبر من نوعه منذ انطلاق عملية الفجر الجديد الهادفة لدحر فلول التمرد التابعة للإمارات. بحسب البيان.

وجاء في البيان: بعد ورود معلومات باستقدام وحدات عسكرية من خارج عدن ومشاركتها إلى جانب قوات ميلشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا نفذت تلك الكمين بنجاح.



وأضاف البيان "بعد استدراج محكم وفي محيط منطقة الشيخ سالم تم الإطباق على هذه الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تمكنت قوات الجيش من اغتنام 12 مدرعة نوع النمر و4 دبابات أحداها تابعة للجيش الإماراتي حديثة الصنع بالإضافة إلى 8 أطقم عسكرية تابعة للحزام الأمني وأسر 13 من عناصر المليشيات.



وأكدت قوات الجيش أنها مستمرة في عملية التطهير العسكرية التي أعلنتها، مشيرة إلى أن قواتها في الميمنة لاتزال تتقدم وباتت تسيطر على الأطراف الشمالية الشرقية من عاصمة محافظة زنجبار حيث تم تكبيد عناصر الميليشيات خسائر كبيرة .



ولفتت قيادة الجيش في محوري عتق وأبين، إلى أن جميع جرحى الميليشيات الانقلابية يتلقون الرعاية بمدينة شقرة بداخل أحد المستشفيات الميدانية كما يتم تقديم كافة سبل الإحسان والرعاية للأسرى والبالغ عددهم 63 أسيرا حتى اليوم.

كما أكدت أن معركة استنزاف كافة قدرات الميلشيات الانتقالية في تخوم زنجبار قائمة على قدم وساق حيث تم وخلال 48 ساعة ومنذ انطلاق عملية الفجر الجديد تدمير أكثر من 12 دبابة و16 مدرعة والعشرات من الأطقم العسكرية التابعة للإنتقالي والمقدمة من الإمارات.

الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني، التابع للشرعية، أعلن الإثنين الماضي، معركة عسكرية من شقرة باتجاه زنجبار، عاصمة محافظة أبين بغرض السيطرة عليها.

وكانت الحكومة اليمنية، الساعات الماضية، من مساء الأربعاء، أكدت أنها لن تسمح لأي مليشيات متمردة أن تنتقص من الدولة ومؤسساتها.