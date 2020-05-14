شكرا لقرائتكم خبر عن "لو ضاقت عليك ستموت ".. تصريح يطيح بوزير الصحة السوداني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقال مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه، بعد تصريح مثير أدلى به الأخير بعد وصول كورونا إلى السودان.

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وقد أقر المجلس توجيه رئاسة الوزراء بإقالة الوزير بعد التشاور مع رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير.

وكان وزير الصحة السوداني كان قد أدلى بتصريحات مقلقة بشأن فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس ليس له علاج فإما أن تموت أو تُقذك المناعة، ومما جاء في تصريحاته قوله: لو ضاقت عليك ستموت.

وكانت الوزارة قد أعلنت امس الأربعاء عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1661 حالة.