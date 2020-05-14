شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة : هذا هو النسبب الحقيقي لأسرة آل سعود!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الدكتور أحمد البسام، الباحث في التاريخ ، مفاجأة مزلزلة عن النسبب الحقيقي لأسرة آل سعود الذين تنسب المملكة العربية السعودية إليهم.

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مفاجأة مزلزلة : هذا هو النسبب الحقيقي لأسرة آل سعود!!

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ونفى البسام، أن يكون نسب آل سعود يعود إلى عنزة، مؤكدًا أنه يعود إلى بني حنيفة.. حيث قال خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية ، تابعه "بويمن" : ” ما يتم تداوله حول نسب أسرة آل سعود وأنها من عنزة غير صحيح ، هم من بني حنيفة ” .

وأوضح الدكتور البسام، أن عنزة وحنيفة يرجعون إلى وائل ، ولا يمكن أن تقول لحنيفي أنه عنزي ، وكذلك العنزي ليس بحنيفي .

ويرفق لكم "بويمن" فيديو المقابلة، في ( الرابط هنــــــــــا)