شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: هذه الحشرة تقتل ملايين البشر سنويًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البعوض مسؤول عن ملايين الوفيات السنوية في جميع أنحاء العالم من جراء الإصابة بالملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى.

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إلى ذلك، استبعد خبراء حشرات أمريكيون أن تُشكِّل الحشرات العملاقة المعروفة بـ"الدبابير القاتلة" خطورة كبيرة على البشر، فيما حذروا من أنَّ البعوض أشد فتكاً.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز".، عن الخبراء قولهم إن الدبابير الآسيوية العملاقة التي ظهرت مؤخراً في ولاية واشنطن، وتصدرت العناوين الرئيسية الأسبوع الماضي ليست قاتلة للبشر، على الرغم من أن هذا يحدث في مناسبات نادرة.

وقالت ماي بيرينباوم، عالمة الحشرات بجامعة إلينوي: "الناس يخافون من الشيء الخطأ، فالحشرة الأكثر رعباً هي البعوض. الناس لا يفكرون ملياً بشأنها. إذا كان هناك حشرة قاتلة، ستكون البعوضة".

وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت العام الماضي وفاة 15 شخصاً على الأقل في الولايات المتحدة بسبب التهاب الدماغ الشرقي للخيول، وهو مرض نادر ينتشر عن طريق البعوض.