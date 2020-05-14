شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تشعل أزمة داخل البرلمان التونسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى الاعتصام داخل مقر البرلمان، على خلفية شجار وقع مع نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية.



واتهم الحزب الدستوري نبواب حركة النهضة بإزالة صورة الزعيم التونسي، الحبيب بورقيبة، من أمام مقعد رئيسة الحزب، عبير موسى.

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يأتي هذا في ظل مشادات مستمرة بين حركة الحزب الدستوري -ذو الاتجاه العلماني- والمتهم بتلقي دعم من جهات خارجية، وبين حركة النهضة التونسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وتواجه حركة النهضة حملات تحريض مضادة ومطالبات بإقالة زعيمها، راشد الغنوشي ، من رئاسة البرلمان التونسي، بسبب مواقف الحركة الداعمة للحكومة الشرعية في ليبيا.

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