شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية تعلن رسميًا الحرب على قوات المجلس الانتقالي وتتعهد بسحقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، رسميًا الحرب على ما يسمى "مليشيات المجلس الانتقالي" المدعومة من الإمارات.

حيث أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن إصرار المجلس الانتقالي على رفض الدعوات للتراجع عن الإدارة الذاتية يحتم على الدولة ردعه.

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وخلال لقائه اليوم، الأربعاء، مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أكد معين عبدالملك، أن حكومته لن تسمح بالانتقاص من دور الدولة وانتزاع صلاحياتها وستتعامل بحزم مع ذلك.



مؤكدا على أن المفتاح الوحيد للسلام في اليمن هو إنهاء تمرد المليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت.



وفي اللقاء، وتطرق معين إلى تداعيات الأحداث بعد إعلان المجلس الانتقالي ما أسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، في خطوة تقوض تنفيذ اتفاق الرياض.



وذكر بأن حكومته تواجه تحديات وعراقيل لاداء دورها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في عدن التي اعلنتها مدينة موبوءة جراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وهو ما ينذر بكارثة وخيمة لا يمكن تفاديها اذا ما استمر الوضع على هذا الحال مع انتشار الأوبئة وتداعيات ظهور فيروس كورونا وانهيار البنى التحتية.

يأتي هذا في ظل معارك شرسة يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيات الانتقالي في أطراف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، جنوبي اليمن، وسط تقدمات ملحوظة يحققها الجيش أمام المليشيات المدعومة إماراتيًأ.