عاجل : أنباء عن اعتقال بشار الأسد وصهره رامي مخلوف يفجر مفاجأة بشأنه

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عدن - ياسمين التهامي - تتوالى ردود الفعل بين رجل الأعمال رامي مخلوف وبين الصفحات الداعمة لبشار الأسد.



نشرت صفحات محلية، وحسابات مؤيدة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف خبر اعتقال بشار الأسد في قاعدة حميميم الروسية، ما أثار ردود فعل واسعة.

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عاجل : أنباء اعتقال بشار الأسد وصهره رامي مخلوف يفجر مفاجأة بشأنه

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وحول ذلك علق الكاتب السوري بسام جعارة ، واصفا ذلك بمعركة حرب الإشاعات والتي وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية.



وقال جعارة في تغريدة على موقعه في تويتر، تابعها "بويمن" : " حرب الإشاعات بين اللصين وصلت الى قاعدة حميميم المحتلة التي يقول شبيحة رامي مخلوف ان معتوه الشام معتقل داخلها لإجباره على تنفيذ طلبات مافيا بوتين".

يأتي هذا في ظل تقارير تتحدث عن احتمالية انقسام الطائفة العلوية بين بشار الأسد ورامي مخلوف بسبب الخلاف الدائر بينهما، والذي فجّره رامي مخلوف بفيديوهاته المثيرة للجدل.



الجدير بالذكر، أن رامي مخلوف استطاع كسب ولاء الكثيرين من أهالي الطائفة العلوية بمساعدات مالية كانت تقدمها جمعية البستان، المملوكة له سابقًأ.