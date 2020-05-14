شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مزلزلة من الجبواني إلى طارق عفاش .. شاهد ماورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير النقل المستقيل المهندس صالح الجبواني ، على الموقف الخائب الأخير لطارق عفاش، قائد ما يسمى "حراس الجمهورية" وهي مليشيات غير رسمية، تدعمها الإمارات، تجاه ما يحدث من معارك للجيش الوطني في أبين ضد مليشيات الانتقالي المتمردة.

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وفي رسالة كتبها الجبواني إلى طارق محمد عبدالله صالح: كنا نتوقع أن يكون العميد طارق صالح أول من ينضم إلى الدولة اليمنية وجيشها الوطني .

وخاطب الجبواني طارق صالح متسائلا :”أي جمهورية أنتم حراسها إذا لم تكن الجمهورية اليمنية التي يقودها هادي باعتراف العالم!!”.

وفي معرض رسالته أكد الجبواني " أن لا مخرج لطارق إلا بالعودة لحضن الدولة والجمهورية وإلا سيظل (حراس الجمهورية) مليشيا لا تختلف عن غيرها مهما كانت أهدافها".