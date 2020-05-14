وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات معايير القبول للعام الجامعي المقبل

عقد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، عبر الاتصال عن بُعد، لقاءً مع رؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية وعمداء القبول والتسجيل؛ لمناقشة معايير القبول في الجامعات خلال العام الجامعي المقبل، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د.حسام زمان.

وفي مستهلّ اللقاء أكد وزير التعليم على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجامعات وهيئة تقويم التعليم؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية للقبول في الجامعات، وفق آليات تحقق العدالة، والتنسيق المشترك، ومراعاة الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشار إلى ضرورة توفير الدعم لكل الجهود التي تبذلها هيئة تقويم التعليم لاستكمال متطلبات القبول في الجامعات للعام الدراسي المقبل.

وناقش وزير التعليم مع رؤساء الجامعات ورئيس هيئة تقويم التعليم معايير وخيارات القبول الجامعي المتاحة والممكنة في ظلّ جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة، كما استمع إلى وجهات نظر الجامعات وهيئة التقويم؛ للوصول إلى معايير مناسبة للاختبارات التحصيلية واختبار القدرات، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.