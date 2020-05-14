السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تعلن مواعيد القبول والتسجيل



نجران 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية بنجران اليوم ، مواعيد استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي ، وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa/ - بوابة القبول.

وأوضح آل عتيق أن مواعيد التسجيل ستكون بداية من يوم الأحد 22 / 10 / 1441 هـ، وحتى يوم الأربعاء 03 / 11 / 1441هـ لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من يوم الخميس 04 / 11 / 1441هـ حتى يوم الأربعاء 17 / 11 / 1441هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي.

وأفاد أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات.

والتخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات "تخصصي الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصصات المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".

ودعا آل عتيق المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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07:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.