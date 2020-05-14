السعودية اليوم / الصين تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت الصين الليلة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين حالياً 82929 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

// انتهى //

06:26ت م

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بكين 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت الصين الليلة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين حالياً 82929 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.// انتهى //06:26ت م0003

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