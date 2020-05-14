السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو إلى حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من أزمة الصحة العقلية خلال وبعد كوفيد 19



الأمم المتحدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

قالت الأمم المتحدة اليوم إن جائحة ( كوفيد - 19 ) كشفت عن عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في معالجة احتياجات الصحة النفسية للناس، ودعت الدول إلى تبني التزامات طموحة بشأن طرق علاج الأمراض النفسية، وسط ارتفاع عالمي محتمل في حالات الانتحار وتعاطي المخدرات.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبيل انعقاد الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لحماية جميع الذين يواجهون ضغوطاً نفسية متزايدة.

وقد أطلق الأمين العام موجزاً للسياسات بعنوان: "كوفيد-19 والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الصحة العقلية،" حيث سلط الضوء على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر كوفيد-19 وهم "العاملون في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والمراهقون والشباب، الذين يعانون ظروفاً صحية نفسية موجودة مسبقاً والعالقين في الصراع والأزمات" ، داعياً إلى مساعدتهم والوقوف معهم.

وفي رسالة مصورة، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق "هي بعض من أعظم أسباب البؤس في عالمنا".

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