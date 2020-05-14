السعودية اليوم / تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كوفيد 19 حتى 8 يونيو القادم



واشنطن 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر ، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر الجمعة القادم ، إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد - 19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح.

// انتهى //

04:46ت م

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واشنطن 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر ، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر الجمعة القادم ، إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد - 19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح.// انتهى //04:46ت م0306

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