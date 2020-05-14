السعودية اليوم / وزارة الداخلية تقيم دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال عن بُعد بعنوان "الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها"



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي (إدارة حقوق الإنسان) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول

إثر ذلك بين مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء محمد بن على الأسمري للمشاركين أبرز التطبيقات و الاحترازات التي اتخذت للمحافظة على السلامة والصحة ومنع انتقال العدوى .

ثم بدأت فعاليات الدورة التي قدمها المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، و خبير الوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة بقسم الصحة العامة بمقر رئاسة المنظمة بفيينا الدكتور إيهاب صلاح ، وتضمنت توعية المتدربين و مقدمي الرعاية الصحية والموظفين المختصين بإدارة حقوق الإنسان بالوزارة ، بأهمية الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية ، وتطبيق المعايير الدولية للصحة و حقوق الإنسان في بيئة العمل ، وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

// انتهى //

04:44ت م

0305



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأقامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي (إدارة حقوق الإنسان) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ، دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال عن بعد ، بعنوان "الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، ، للفترة 20 - 21 رمضان 1441هـ ، الموافق 13 - 14 مايو 2020م ، حيث بدأت الدورة بكلمة لمعالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري أثنى فيها على التعاون القائم بين الوزارة والمكتب و التنسيق المشترك على تطوير منظومات الحماية و الوقاية وفقاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة.إثر ذلك بين مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء محمد بن على الأسمري للمشاركين أبرز التطبيقات و الاحترازات التي اتخذت للمحافظة على السلامة والصحة ومنع انتقال العدوى .ثم بدأت فعاليات الدورة التي قدمها المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، و خبير الوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة بقسم الصحة العامة بمقر رئاسة المنظمة بفيينا الدكتور إيهاب صلاح ، وتضمنت توعية المتدربين و مقدمي الرعاية الصحية والموظفين المختصين بإدارة حقوق الإنسان بالوزارة ، بأهمية الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية ، وتطبيق المعايير الدولية للصحة و حقوق الإنسان في بيئة العمل ، وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.// انتهى //04:44ت م0305

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