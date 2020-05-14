السعودية | 15 مشروعاً فائزاً بجوائز هاكاثون الأمل الدولي

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اختتمت اليوم فعاليات هاكاثون الأمل الدولي بإعلان فوز (15) مشروعاً ريادياً؛ بتكريم المشروعات الـ (5) الفائزة في كل مسار، إذ حظي صاحب المركز الأول في كل مسار على جائزة قدرها 100.000 ريال، بينما حصل الثاني على 85.000 ريال، والثالث على 65.000 ريال، فيما نال الرابع جائزة قدرها 45.000 ريال، وحصل الأخير على جائزة قيمتها 35.000 ريال في كل مسار من المسارات الثلاثة.

واستهدف الهاكاثون من خلال مساراته الثلاث: الألعاب الإلكترونية والصحة الرقمية والترفيه المنزلي، إلى خلق أهداف جديدة، وتشجيع الابتكارات، وإبراز القدرات والمهارات التقنية، وتحفيز رواد الأعمال للخروج بحلول تساعد في تجاوز الأزمة الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، مستهدفاً من خلالها مطوري ومصممي التطبيقات، الهواة والمحترفين ورواد الأعمال في مجالات الألعاب الإلكترونية والصحة الرقمية والترفيه المنزلي، علاوةً على الخبراء والمهتمين في مسارات الهاكاثون، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمة له بمناسبة اختتام الهاكاثون بُثت رقمياً، أكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي ، أن المملكة هدفت من خلال هذا الهاكاثون إلى توفير بيئة رقمية مبتكّرة تحفز المبتكرين وراود الاعمال على مستوى العالم لايجاد حلول رقمية تعالج التحديات الحالية والطموحات المستقبلية، حيث إن الهاكاثون يمثل فرصة لأصحاب المواهب الرقمية والمبتكرين والمطورين للقيام بأدوارهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات رقمية ناجحة، مشيراً معاليه إلى أن الهاكاثون برهن على القدرات العالية التي يتمتع بها أبناء وبنات الوطن بشكلٍ خاص والعالم بشكل عام.

وعبر معاليه في ختام كلمته، عن شكره لجميع الجهات التي شاركت في إنجاح الهاكاثون، داعياً اياها للمواصلة في تهيئة المناخ الملائم لتنمية قدرات الشباب الرقمية وتوليد طاقاتهم الإبداعية، واستثمار قدراتهم وتعظيم مردوداتهم، وتسخيرها لدفع عملية التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل ومن خلال مثل هذه الفعاليات على مساعدة أصحاب المواهب الرقمية لإبراز طاقاتهم وقدراتهم وتحفيز مشروعاتهم الريادية فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، علاوة على توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في هذه المجالات الرقمية الحديثة بما يسهم في تنميتها وتعزيزها.