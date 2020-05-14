السعودية | بمشاركة أمريكية.. إنشاء أول مشروع مختص بالمنظومات الأرضية في السعودية

المناطق - الرياض

وقعّت شركة “أوشكوش ديفينس”، التابعة لشركة “أوشكوش كوربوريشن” و”شركة التدريع للصناعة”، اليوم اتفاقية لإنشاء “أوشكوش التدريع للصناعة”، الذي سيكون أول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في المملكة وبملكية ذات غالبية سعودية.

وسيضم مشروع أوشكوش التدريع للصناعة مزيج من خبرات أوشكوش ديفنس الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة والتي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في السعودية على مدى 20 عاماً.

حضر حفل التوقيع الذي تم بشكل افتراضي مجموعة من المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والأمريكي، إضافة إلى كبار التنفيذيين في أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة المهندس فوزي بن أيوب صبري في حديثه أثناء الحفل الافتراضي: “إن الجهود الحالية التي تبذلها المملكة في مجال الصناعات لا سيما الصناعات العسكرية، تتطلب منا المضي قدماً واتباع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما يتعلق بأمن الوطن، ورفع كفاءة الصناعات العسكرية، ودعم المواهب والقدرات البشرية السعودية التي نعوّل عليها من خلال توفير فرص العمل ابناء وبنات المملكة.”

من جانبه أوضح رئيس شركة أوشكوش ديفنس ونائب الرئيس لشركة أوشكوش كوربوريشن جون براينت، أن كل من أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة عملا معاً وبشكل وثيق منذ أكثر من عامين لتأسيس هذا المشروع المشترك، من خلال نقل التقنية والقدرات الخاصة به. ونحن متحمسون للغاية من أجل التعاون مع هذه الشركة السعودية ذات التاريخ الراسخ وفي وقت تشهد المملكة لحظاتها التاريخية الكبيرة، حيث سيساعد هذا المشروع الجديد في دعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال إيجاد فرص

العمل وتوطين الإنفاق الخاص بالدفاع والمساهمة في واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعاً.”

وأضاف براينت: “تعتبر أوشكوش ديفنس شركة عالمية رائدة وموثوقة في مجال المركبات المجهّزة للقتال والتي تعزّز سلامة القوات التي تستخدمها، وتمكنّهم من نجاح مهماتهم وتساعد القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم من خلال امتلاك أحدث الوسائل. ومن خلال عملنا جنباً إلى جنب مع شركة التدريع للصناعة والتي تمتلك رؤية ثاقبة للسوق المحلية، ستستحوذ أوشكوش التدريع للصناعة على ريادة السوق وتصبح المعيار الرئيسي في مجالها.”

وستعمل أوشكوش التدريع للصناعة على تطوير خبرات التصنيع لتصبح شريكاً رئيساً لخدمات المركبات التكتيكية المدولبة. كما سيقوم هذا المشروع المشترك بتوفير الخدمات اللازمة لعملائه بالقطاعات الأمنية والعسكرية في المملكة، من خلال اسطول دعم متكامل ومستدام، إضافة إلى ذلك سيقوم المشروع المشترك بتنشيط سلاسل الإمداد بشكل أوسع وأكثر كفاءة. كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة طلبات قائمة على أنشطة التصنيع والإصلاح والصيانة الترميم، من خلال توفيره لتشكيله واسعة من قطع

الغيار المصنّعة محلياً، مما سيحفّز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسّع في القطاع الصناعي.

يذكر أن أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة قد عملتا على التحضير لهذا المشروع المشترك قبل انطلاقه، من خلال توفير فرص التدريب وشهادات الاعتماد لموظفي أوشكوش التدريع للصناعة، وضمان تمكينهم من المهارات اللازمة لإدارة مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بتشغيل المشروع المشترك. حيث تضمّنت دورات التدريب العملية تطبيقات على كفاءة التصنيع والإصلاح والصيانة المشتركة لمركبات أوشكوش ديفنس المضادة للألغام والكمائن (MRAP) والمركبات المضادة للألغام والصالحة لجميع التضاريس (M-ATV) والتي تخدم حالياً ضمن القوات البرية الملكية السعودية. علاوة على ذلك، سيعمل المشروع المشترك على تصميم وتوفير أولى مركباته التي سيتم تصنيعها بناءً على النموذج الخاص بمركبة أوشكش ديفنس من فئة المركبات التكتيكية المتوسطة الحجم ذات هيكل 4×4 (FMTV).

ومن خلال هذا النموذج سيقوم المشروع المشترك بدمج الكابينة والهيكل والأجزاء الأخرى للمركبة المصنّعة محلياً، لتكون مركبة “أوشكوش التدريع للصناعة” 4×4 أولى منتجات المشروع التي تمتلك حقوق ملكية الفكرية لتصميم الكابينة المدرعّة في المملكة.