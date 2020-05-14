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مساعدات لمتضرري الفيضانات في الصومال

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قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة بعادوين بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، شملت 700 سلة غذائية، تزن 63 طنًا، يستفيد منها 4.200 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية. وقدّم وزير الإغاثة وإدارة الكوارث بولاية جلمدغ، أحمد نور حاج شكره وتقديره للمملكة، ممثلة بالمركز بالوقوف مع الشعب الصومالي ودعمهم في كافة الظروف.

وأوضح مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، أن المركز استجاب لنداء الاستغاثة التي أطلقتها ولاية جلمدغ بسبب الفيضانات التي اجتاحتها، حيث جرى تخصيص 3.000 سلة غذائية سيتم توزيعها على دفعات متفرقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

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