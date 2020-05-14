شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لمتضرري الفيضانات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، أن المركز استجاب لنداء الاستغاثة التي أطلقتها ولاية جلمدغ بسبب الفيضانات التي اجتاحتها، حيث جرى تخصيص 3.000 سلة غذائية سيتم توزيعها على دفعات متفرقة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.
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