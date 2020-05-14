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بسبب "كورونا".. "الزائدي" يمدد تكليف جميع القيادات التعليمية بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - من تاريخ صدور القرار ولمدة 3 أشهر

أصدر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا إداريًا يقضي بتمديد تكليف جميع القيادات التعليمية والإدارية - بنين وبنات- والتي ينتهي تكليفها بنهاية العام الحالي.

ويعد تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد مدير "تعليم مكة" أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرًا للظروف الحالية الاستثنائية التي تستدعي ضرورة استمرار العمل وفق منظومة متكاملة وجاهزة.

بسبب "".. "الزائدي" يمدد تكليف جميع القيادات التعليمية بمكة

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-14

أصدر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا إداريًا يقضي بتمديد تكليف جميع القيادات التعليمية والإدارية - بنين وبنات- والتي ينتهي تكليفها بنهاية العام الحالي.

ويعد تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد مدير "تعليم مكة" أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرًا للظروف الحالية الاستثنائية التي تستدعي ضرورة استمرار العمل وفق منظومة متكاملة وجاهزة.

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441

01:29 AM

من تاريخ صدور القرار ولمدة 3 أشهر

أصدر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا إداريًا يقضي بتمديد تكليف جميع القيادات التعليمية والإدارية - بنين وبنات- والتي ينتهي تكليفها بنهاية العام الحالي.

ويعد تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد مدير "تعليم مكة" أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرًا للظروف الحالية الاستثنائية التي تستدعي ضرورة استمرار العمل وفق منظومة متكاملة وجاهزة.

، بسبب "كورونا".. "الزائدي" يمدد تكليف جميع القيادات التعليمية بمكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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