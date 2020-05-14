، بسبب "كورونا".. "الزائدي" يمدد تكليف جميع القيادات التعليمية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من تاريخ صدور القرار ولمدة 3 أشهر

أصدر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا إداريًا يقضي بتمديد تكليف جميع القيادات التعليمية والإدارية - بنين وبنات- والتي ينتهي تكليفها بنهاية العام الحالي.

ويعد تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد مدير "تعليم مكة" أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرًا للظروف الحالية الاستثنائية التي تستدعي ضرورة استمرار العمل وفق منظومة متكاملة وجاهزة.