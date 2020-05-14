، اتصال هاتفي بحارس مدرسة بنات يُبطل عملية سرقتها.. والأمن يضبط المتهمَيْن بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسرا شباك المعمل ودخلا لغرفة المعلمات دون أن يتمكنا من تنفيذ مخططهما بالسرقة

تمكن حارس إحدى المدارس الثانوية بالطائف من كشف عملية تسلل من قِبل شابَّيْن للمبنى، وإفشال مخططهما بالعبث بمحتوياته، وسرقة ما به من ممتلكات.. وبإبلاغه الجهات الأمنية تم القبض عليهما، وإيقافهما لدى الشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ووفقًا للواقعة، فإن حارس المدرسة الثانوية الواقعة في أحد أحياء الطائف كان قد ورده اتصال بعد إفطار يوم أمس الأربعاء في وقت منع التجول من أحد الساكنين بالقرب من مبنى المدرسة، أبلغه فيه بوجود تحركات داخل المبنى؛ فتوجّه الحارس لمبنى المدرسة، وشاهد شباك المعمل المطل على الشارع مكسورا؛ فأبلغ عمليات الأمن؛ فحضرت الدوريات؛ فقفز الشابان من سطح مبنى المدرسة للمبنى المجاور، وتمكن رجال الأمن من ضبطهما.

وأشارت معلومات إلى أن الجانيَيْن كانا قد كسرا باب أحد المكاتب بالمدرسة، ودخلا لغرفة المعلمات، وعبثا بها دون أن يتمكنا من تنفيذ مخططهما بالسرقة.

ومصادقة لذلك، أوضح لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن حارس المدرسة كان قد اشتبه مساء أمس بوجود شخصين داخل المبنى المدرسي، وهو مبنى مستأجر للبنات؛ فأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الحالة في حينها، وقبضت على الشخصين، وتسلمت القضية بحكم الاختصاص. فيما لم تُسجل أي مفقودات من داخل المدرسة.