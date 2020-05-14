، اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج (تطوير مهارات العمل عن بعد) ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 113 إعلاميًا وإعلامية

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الأربعاء البرنامج التدريبي الإلكتروني (تطوير مهارات العمل عن بعد في الصحافة الرياضية)، والذي نظمه على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 113 إعلاميًا وإعلامية من أعضاء الاتحاد.

وقدم المحاضر عبدالرحمن باوزير خلال البرنامج عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير مهارات البحث المعمق عن المعلومات الصحفية والرياضية، وآليات تحليل وتصنيف المعلومات لاستخراج موضوعات جديدة رياضية، إضافة إلى إكساب المتدربين مهارات السرد القصصي وتثقيفهم بالطرق الصحيحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لإنتاج مواد إعلامية، فضلاً عن تعزيز مهارات الكتابة والتحرير الصحفي كما تضمن البرنامج العديد من المداخلات من قِبل أعضاء الاتحاد المشتركين في البرنامج.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التدريبية التي سعى لإطلاقها تزامنًا مع الظروف الحالية، ورغبةً في إفادة منسوبيه خلال فترة الحجر المنزلي، حيث اختتم الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي حول مواجهة الشائعات إعلاميًا في منصات التواصل الاجتماعي والذي قدمه الأستاذ طارق الحميد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقًا بمشاركة أكثر من 98 إعلاميًا وإعلامية.