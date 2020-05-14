، المسحل: لن نلغي تقنية "VAR" .. وسنستعين بالتبديلات الخمسة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن قرار عودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أتى بعد دراسة لجنة عليا.
وكانت الرابطة أكدت عودة منافسات الدوري بشكل مبدئي في 20 أغسطس على أن يُعقد اجتماع بين اتحاد القدم والرابطة خلال اليومين المقبلين لبحث الموضوع.
وقال المسحل في حديث لقناة العربية:"الاجتماع سيشمل وضع أكثر من سيناريو في حال عودة المسابقات، كما سيشمل موضوع الحكام والاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد".
وأشار المسحل إلى استمرار تقنية الفيديو وقال: "فكرة إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لم يتم التطرق لها بتاتًا".
وكشف المسحل أنهم سيأخذون بفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث قال:"سنستعين بقانون الخمسة تبديلات".
المسحل: لن نلغي تقنية "VAR" .. وسنستعين بالتبديلات الخمسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-14
أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن قرار عودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أتى بعد دراسة لجنة عليا.
وكانت الرابطة أكدت عودة منافسات الدوري بشكل مبدئي في 20 أغسطس على أن يُعقد اجتماع بين اتحاد القدم والرابطة خلال اليومين المقبلين لبحث الموضوع.
وقال المسحل في حديث لقناة العربية:"الاجتماع سيشمل وضع أكثر من سيناريو في حال عودة المسابقات، كما سيشمل موضوع الحكام والاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد".
وأشار المسحل إلى استمرار تقنية الفيديو وقال: "فكرة إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لم يتم التطرق لها بتاتًا".
وكشف المسحل أنهم سيأخذون بفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث قال:"سنستعين بقانون الخمسة تبديلات".
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:31 AM
أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن قرار عودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أتى بعد دراسة لجنة عليا.
وكانت الرابطة أكدت عودة منافسات الدوري بشكل مبدئي في 20 أغسطس على أن يُعقد اجتماع بين اتحاد القدم والرابطة خلال اليومين المقبلين لبحث الموضوع.
وقال المسحل في حديث لقناة العربية:"الاجتماع سيشمل وضع أكثر من سيناريو في حال عودة المسابقات، كما سيشمل موضوع الحكام والاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد".
وأشار المسحل إلى استمرار تقنية الفيديو وقال: "فكرة إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لم يتم التطرق لها بتاتًا".
وكشف المسحل أنهم سيأخذون بفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث قال:"سنستعين بقانون الخمسة تبديلات".
، المسحل: لن نلغي تقنية "VAR" .. وسنستعين بالتبديلات الخمسة ،
المصدر : الخليج 365
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