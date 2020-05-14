شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عبدالله الجمعة عن ضياعه في غابات الأمازون: " أكلت تماسيح وديدان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الكاتب الرحالة عبدالله الجمعة عن قصة ضياعه في غابات الأمازون، راويًا تفاصيل 8 أيام من الصراع مع الطبيعة من أجل البقاء.

وقال الجمعة خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " إنه ذهب إلى أدغال الأمازون، وأثناء عودته تعطل القارب الذي كان يقله، والمرافق أخبرهم بأنهم سينتظرون حتى يأتي من ينقذهم.

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وأوضح أنه ظل طوال 8 أيام وسط الحيوانات المفترسة، وكان يشرب من سيقان الأشجار، واضطر لتناول ثمار مرة بداخلها ديدان، كما تناول تماسيح صغيرة كان يصطادها.