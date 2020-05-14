بالفيديو..العثور على طفلة تصرخ وتسير بالشوارع بمفردها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، لطفلة صغيرة تجوب الشوارع بمفردها، وتصرخ لفقدانها أسرتها. وثق مواطن مقطع فيديو، لطفلة صغيرة تجوب الشوارع بمفردها، وتصرخ لفقدانها أسرتها. وخرج المواطن من سيارته لطمأنة الطفلة، إذ تبين أنها خرجت من منزل ذويها وهم نائمون. وظهرت الطفلة خلال المقطع بملابسها الداخلية، بينما يحاول المواطن طمأنتها ومساعدتها في العثور على والديها.

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