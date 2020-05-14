بالفيديو..أشخاص يعتدون على آخر بعد إيقاف مركبته بالقوة في حي الشفا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت كاميرا مراقبة، لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على قائد مركبة في نهار رمضان بحي الشفا. وثقت كاميرا مراقبة، لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على قائد مركبة في نهار رمضان بحي الشفا. وأظهر المقطع، اعتراض سيارة لسيارة آخرى، ليخرج مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء ضربا على قائد المركبة. وطالب متداولو المقطع الجهات الأمنية بسرعة القبض على المعتدين الذين أوقفوا قائد المركبة بالقوة الجبرية.

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