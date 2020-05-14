شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات معايير القبول للعام الجامعي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، عبر الاتصال عن بُعد لقاءً مع رؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية وعمداء القبول والتسجيل، لمناقشة معايير القبول في الجامعات خلال العام الجامعي المقبل، بمشاركة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجامعات وهيئة تقويم التعليم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية للقبول في الجامعات، وفق آليات تحقق العدالة، والتنسيق المشترك، ومراعاة الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، مشيراً إلى ضرورة توفير الدعم لكل الجهود التي تبذلها هيئة تقويم التعليم لاستكمال متطلبات القبول في الجامعات للعام الدراسي المقبل.

وناقش وزير التعليم مع رؤساء الجامعات ورئيس هيئة تقويم التعليم معايير وخيارات القبول الجامعي المتاحة والممكنة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة، كما استمع إلى وجهات نظر الجامعات وهيئة التقويم؛ للوصول إلى معايير مناسبة للاختبارات التحصيلية واختبار القدرات، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.