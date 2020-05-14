شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة علي مكة والباحة وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة في منطقة مكة المكرمة.

ولفتت إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة في مكة، أضم، الخرمة، الطائف، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، رنية، ميسان.

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ونبهت الهيئة من تساقط البرد وسيول قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بمنطقة جازان، أبو عريش، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا.

وأضافت الهيئة:" هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية في منطقة الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ".

وأشارت الهيئة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أتربة مثارة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتساقط البرد وسيول قد تؤدي شبه انعدام في الرؤية في المدينة المنورة، الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع.