أمين عسير: «مبادرة أشجار الجاكرندا تهدف لإصباغ أبها بهوية مميزة»

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أوضح الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، أن تأتي إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد بإعطاء طابع خاص لأبها. أوضح الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، أن تأتي إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد بإعطاء طابع خاص لأبها. وقال "الحميدي" عبر "تويتر" : مبادرة التشجير بأشجار اللون البنفسجي تهدف إلى إصباغ هوية مميزة لمدينة أبها وعلى جانب أخر أكد على أن المنطقة وضعت خطة محكمة لحل مشكلة إسكان العمالة والقضاء على أي ظاهرة عشوائية أو تكدس.

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