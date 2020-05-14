بالصور.. "الجوازات" تستقبل العائدين من الأردن عبر مطار حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): استقبلت المديرية العامة للجوازات، رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي. استقبلت المديرية العامة للجوازات، رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي. وأوضحت مديرية الجوازات عبر موقع " تويتر ": " إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الجوازات تستقبل رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي ". Advertisements

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