شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على عسير ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية قد تؤدي إلي تدني في مستوي الرؤية الأفقية بمنطقة عسير.

وأشارت الهيئة إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة ومنها أبها، النماص، ظهران، الجنوب، محايل.

وتوقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية قد تؤدي إلي تدني في مستوي الرؤية الأفقية في نجران.

ولفت الهيئة إلى المناطق التي ستتأثر بالسحب الرعدية الممطرة ومنها منطقة نجران، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خبات، شرورة، نجران، الذمة.