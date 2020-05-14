شكرا لمتابعة خبر عن مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية، وفرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

ونبهت المديرية إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني عسير النقيب محمد السيد، أن المديرية تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.