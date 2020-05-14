شاهد.. تلاوة خاشعة مؤثرة للشيخ بندر بليلة في رحاب بيت الله الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أثارت تلاوة الشيخ بندر بليلة، اليوم الأربعاء، تفاعل كبير؛ حيث عكست أجزء روحانية مؤثرة. أثارت تلاوة الشيخ بندر بليلة، اليوم الأربعاء، تفاعل كبير؛ حيث عكست أجزء روحانية مؤثرة. ورصد فيديو تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من صلاة التراويح لهذه الليلة من رحاب بيت الله الحرام. يذكر أنه تقام صلاة التراويح منذ بداية الشهر الكريم في إطار تطبيق إجراءات احترازية مشددة مع الحرص على التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار كورونا.

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