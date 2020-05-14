شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع لتخزين الأغذية الفاسدة وإتلاف 1100 منتج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية على مستودعات الأغذية في الدمام، مستودعًا يخزن فواكه وخضروات فاسدة. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية على مستودعات الأغذية في الدمام، مستودعًا يخزن فواكه وخضروات فاسدة. وأكدت الهيئة، أنه تم إتلاف ١١٠٠ كجم من المنتجات الغذائية، وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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