شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة توثق لحظة إسلام عاملتها الفلبينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، امرأة توثق لحظة إسلام عاملتها الفلبينية.
وظهر في الفيديو العاملة الفلبينية وهي تقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر".
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال علق أحدهم : لكي الأجر والثواب.
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