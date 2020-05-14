شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة توثق لحظة إسلام عاملتها الفلبينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، امرأة توثق لحظة إسلام عاملتها الفلبينية.

وظهر في الفيديو العاملة الفلبينية وهي تقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر".

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال علق أحدهم : لكي الأجر والثواب.