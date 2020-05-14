شكرا لمتابعة خبر عن العثور على راع أغنام متوفي في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

عثر على راع أغنام متوفي بالقرب من بداء التابعة لمنطقة تبوك، ويأتي ذلك بعد فقدانه منذ يوم.

وتفصيلا، ورد بلاغا لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن راعي غنم مفقود بالقرب من بداء التابعة لمنطقة تبوك، وقد شارك عدد من أعضاء الفريق في البحث عنه.

وأوضح فريق إنجاد:" عثر علي راع أغنام متوفي من خارج الفريق "، مضيفا:" نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وكل الشكر للإخوة المشاركين في البحث ".