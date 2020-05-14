شكرا لمتابعة خبر عن العثور على راع أغنام متوفي في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):عثر على راع أغنام متوفي بالقرب من بداء التابعة لمنطقة تبوك، ويأتي ذلك بعد فقدانه منذ يوم.
وتفصيلا، ورد بلاغا لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن راعي غنم مفقود بالقرب من بداء التابعة لمنطقة تبوك، وقد شارك عدد من أعضاء الفريق في البحث عنه.
وأوضح فريق إنجاد:" عثر علي راع أغنام متوفي من خارج الفريق "، مضيفا:" نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وكل الشكر للإخوة المشاركين في البحث ".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على راع أغنام متوفي في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.