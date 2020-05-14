تركي آل الشيخ يدعو هواة الأنميشن والمنقا بالتواصل معه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، "هواة الأنميشين والمنقا المحترفين فيها " بالتواصل معه. دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، "هواة الأنميشين والمنقا المحترفين فيها " بالتواصل معه. وأوضح تركي آل الشيخ، أن التواصل يكون عن طريق فراس المؤذن. وكا قد تم عقد لقاءًا افتراضيًا مع الشركات الناشئة في المسرعة حول آلية ترخيص الفعاليات مقدمة من الهيئة العامة للترفية.

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