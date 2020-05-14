شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تغلق سوقا شعبيا شهيرا بحي الهنداوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت أمانة محافظة جدة، إغلاق سوق شعبي شهير بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ ويأتي ذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.

ورصد مقطع فيديو مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.

وكان وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.

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